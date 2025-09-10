Пшахеди і не тільки: в мережі завірусились меми про російськи дрони в Польщі (фото, відео)

Без гумору нікуди — мережею несуться меми та жарти про атаку РФ, про що жартують українці, в добірці "Телеграфу"

Російські дрони, які залетіли до Польщі в ніч на 10 вересня не тільки спричинили паніку в сусідній країні, а й хвилю мемів в українців. Згадали і про ухилянтів, і про зернову кризу, коли поляки перекривали дороги, і про проблеми із постачанням зброї.

"Телеграф" зібрав добірку цікавих жартів на цю тему. Меми часто порівнюють українські та польські реалії, пропонуючи їм скористатись вже наявним досвідом. Зокрема — звітувати про збиті дрони, просити НАТО закрити небо та навіть створити телеграм-канали для інформування.

Не обійшлися жарти і без згадок про блокування поляками українського кордону. Тоді вони не пускали фури з українським зерном.

Не оминули і тему того, що для Польщі це все загалом незвично. Нагадаємо — наразі в Польщі навіть таку кількість дронів не вважають цілеспрямованою атакою. Українці жартували, порівнюючи це із першою шлюбною ніччю, а також наголошували — переживали.

В жартах використовували також і відомий інтернет-мем — хлопця, його кілька разів завертали від кордону, а він потім все ж таки потрапив до Польщі. Юнак зняв відео, що не потрібно брати, щоб пустили через кордон тощо.

Окремо варто виділити категорії мемів, що стосуються можливої реакції НАТО на порушення повітряного простору Польщі. Не забули вказати, що Україна потребує більше зброї.

Не варто забувати і про російську пропаганду, яка вже розганяє наративи, що в атаці РФ на Польщу винна Україну. В ЦПД вже наголосили — російські аргументи спростовуються траєкторіями дронів.

Загалом українці використовували при створенні мемів популярні мультсеріали, фрази і не тільки. Знайшли застосування навіть стереотипи щодо польської мови.

Раніше "Телеграф" розповідав про меми, які створили українці про Дональда Трампа та його реакцію на події міжнародної політики. Зокрема, про реакцію на парад в Китаї та думки лідерів Європи про нього.