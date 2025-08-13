Хижу комаху помітили на узбережжі Одеси. Чи варто її боятися (фото)

Цього року українці частіше, ніж зазвичай, бачать цих комах

Богомол цього літа зустрічається в різних регіонах — нещодавно він був помічений у Вінниці на Соборній площі. Тепер богомола зустріли біля моря в Одесі.

Фото комахи, що сиділа на кущі розторопші плямистої, опублікували у Facebook-групі "Комахи України". Знімки зроблено 8 серпня 2025 року. Богомол коричневого кольору дав себе сфотографувати з різних боків.

Богомол ніжився на сонечку

Комаха була не проти фотосесії

Взагалі, постійно бачу їх: на квітах, реп'яхах, шавлії, цього року багато богомольчиків підростало на очах, дивовижні комахи, — пише авторка фото

Богомол виглядає дуже екзотично

Він має гнучке черевце

Богомоли здатні змінювати колір

Богомоли бувають різних кольорів залежно від виду та середовища, в якому вони живуть. Найпоширеніші кольори зелений, коричневий. Рідше зустрічаються сірі богомоли, а деякі тропічні види, зокрема орхідейні богомоли, які імітують квіти, мають рожевий або білий окрас.

В Україні найчастіше можна зустріти богомола звичайного (Mantis religiosa). Переважно ці комахи зеленого або коричневого кольору.

Цікаво, що деякі богомоли можуть змінювати свій колір залежно від температури, вологості та освітлення. Втім це відбувається не так швидко, як у хамелеонів — зазвичай під час линьки.

Чи шкідливі та небезпечні богомоли

Богомол не лише безпечна для людини, але й корисна комаха. Він не кусає людей(можуть лише злегка вщипнути, якщо їх грубо хапати). Богомол може лише злякати своєю позою "загрози" з піднятими передніми лапами.

А от для садівництва від богомола лише користь. Це хижаки, що полюють на мух, комарів, попелиць, гусениць. Таким чином богомоли допомагають підтримувати баланс в екосистемі саду.

Богомоли відіграють важливу роль як регулятори чисельності комах. Вони допомагають контролювати популяції шкідників без використання хімікатів.

Нагадаємо, ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм пояснив "Телеграфу", звідки у Вінниці взявся богомол. Іріс плямистий є степовим видом, який занесений до Червоної книги та активно охороняється.