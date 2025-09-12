Питання про перше кохання, подарунки та не лише. Майже всі заповнювали ці анкети в 2000-х (фото)

Кожен, хто заповнював цю анкету міг намалювати малюнок або залишити подарунок

У кінці 1990-х – на початку 2000-х років серед школярів поширилося особливе захоплення — "анкети для друзів". Вони були своєрідними щоденниками пам’яті, де на яскравих сторінках залишали записи однокласники та друзі.

"Телеграф" нагадає своїм читачам, що це за анкети. А також, що в них було і як вони виглядали.

Анкети в ті часи створювали власноруч: прикрашали вирізками з журналів, газет чи навіть старих книг. Дехто ж купував готові, з уже надрукованими запитаннями. У них обов’язково було місце для імені, дати народження, знаку зодіаку, улюблених зірок, захоплень та побажань.

Як виглядали анкети для друзів

Особливу увагу викликали питання про перше кохання та дружбу.

Наприкінці анкети інколи залишали сторінку для подарунка — маленького сюрпризу для власника. Про це розповів читач "Телеграфу".

"У кінці анкети було місце, де можна було залишити подарунок у конверті. Найчастіше клали жуйки чи наліпки. Також були сторінки, де кожен мав намалювати будь-який малюнок", — пригадує читач "Телеграфу".

Можна було в анкетах залишити малюнок для власника

Місце для подарунків в анкеті

За його словами, анкети в основному передавали одна одній дівчата, хлопці ж долучалися значно рідше.

Заповнювали власноруч

В анкеті для друзів можна було лишити навіть фото

Такі зошити ставали не лише розвагою, а й своєрідними літописами шкільного життя. І навіть якщо сьогодні ви навряд чи залишилися друзями з тими людьми, їхні рядки, малюнки та дитячі секрети на сторінках анкети — справжній скарб, що зберігає тепло того безтурботного часу.

