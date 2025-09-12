Вопрос о первой любви, подарки и не только. Почти все заполняли эти анкеты в 2000-х (фото)

Каждый, кто заполнял эту анкету, мог нарисовать рисунок или оставить подарок

В конце 1990-х – начале 2000-х годов среди школьников распространился особый восторг — "анкеты для друзей". Они были своеобразными ежедневниками памяти, где на ярких страницах оставляли записи одноклассники и друзья.

"Телеграф" напомнит своим читателям, что это за анкеты. А также, что у них было и как они выглядели.

Анкеты в те времена создавали собственноручно: украшали вырезками из журналов, газет или даже старых книг. Некоторые покупали готовые, с уже напечатанными вопросами. У них обязательно было место для имени, даты рождения, знака зодиака, любимых звезд, увлечений и пожеланий.

Как выглядели анкеты для друзей

Особое внимание вызвали вопросы о первой любви и дружбе.

В конце анкеты иногда оставляли страницу для подарка — маленький сюрприз для владельца. Об этом рассказал читатель "Телеграфа".

"В конце анкеты было место, где можно было оставить подарок в конверте. Чаще всего клали жвачки или наклейки. Также были страницы, где каждый должен был нарисовать любой рисунок", — вспоминает читатель "Телеграфа".

Можно было в анкетах оставить рисунок для владельца

Место для подарков в анкете

По его словам, анкеты в основном передавали друг другу девушки, ребята же приобщались гораздо реже.

Заполняли собственноручно

В анкете для друзей можно было оставить даже фото

Такие тетради становились не только развлечением, но и своеобразными летописями школьной жизни. И даже если сегодня вы вряд ли остались друзьями с теми людьми, их строки, рисунки и детские секреты на страницах анкеты – настоящее сокровище, сохраняющее тепло того беззаботного времени.

