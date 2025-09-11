На цю іграшку без сліз не подивишся. У що грали люди в кінці 90-х

Іграшка викликала справжній ажіотаж і стала символом епохи

У другій половині 1990-х років однією з найпопулярніших іграшок у світі став тамагочі — електронний "кишеньковий вихованець". Що це за іграшка?

Про це розповість "Телеграф". Ми також дізнались, як вона виглядала у ті часи.

Маленький пристрій у формі брелока з екраном і кнопками вперше з’явився у Японії у 1996 році, а вже за рік набув масової популярності в Європі та країнах пострадянського простору.

Як виглядала гра тамагочі

В чому суть гри тамагочі

Суть гри полягала в тому, що користувач мав піклуватися про віртуальну істоту: годувати її, лікувати, прибирати та стежити за настроєм. Якщо власник іграшки нехтував цими діями, "питомцю" ставало зле, а згодом він міг навіть "померти". Саме ця особливість зробила тамагочі емоційно значущим для дітей та підлітків кінця 90-х.

Продавали підробки

На хвилі популярності з’явилися численні підробки, які продавалися на ринках і коштували у кілька разів дешевше за оригінал. Незважаючи на примітивну графіку й просту механіку, іграшка викликала справжній ажіотаж і стала символом епохи.

Сьогодні тамагочі вважають культовим явищем попкультури 90-х. Виробники час від часу відновлюють випуск оновлених версій, однак саме ті перші моделі й досі залишаються для багатьох людей предметом ностальгії.

Раніше "Телеграф" писав, який шоколад вже не випускають.