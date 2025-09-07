Рус

Ніякого різноманіття, а західне під забороною. Які фільми дивились люди в СРСР

Марина Іщенко
Кінотеатри в СРСР Новина оновлена 07 вересня 2025, 16:06
Кінотеатри в СРСР. Фото Колаж "Телеграф"

Перегляд фільмів був не лише розвагою, а й засобом виховання

У Радянському Союзі кіно було одним із головних способів дозвілля. Перегляд фільмів нерідко ставав подією для всієї родини. Радянські глядачі мали широкий вибір стрічок – від власних кіноробіт до зарубіжних картин, відібраних цензурою.

"Телеграф" розповість, які фільми дивились в той час. До списку увійшло 12 фільмів.

Найпопулярніші жанри СРСР

Комедії. Вони збирали мільйони глядачів, бо давали відчуття легкості й оптимізму. Фільми "Брильянтова рука" (1969), "Кавказька полонянка" (1967) чи "Іван Васильович змінює професію" (1973) стали справжньою класикою.

Військові драми. Стрічки про Велику Вітчизняну війну займали особливе місце. "Судьба человека" (1959), "Они сражались за Родину" (1975), "А зори здесь тихие" (1972) показували подвиг і страждання людей на фронті.

Мелодрами. У 1970–80-х роках популярними були фільми про кохання та побут радянських людей. Найвідоміший приклад — "Москва сльозам не вірить" (1979).

Фантастика і пригоди. "Гостя из будущего" (1985) та "Солярис" (1972) привертали увагу шанувальників наукової фантастики, а "Пірати ХХ століття" (1979) став лідером прокату із понад 87 млн глядачів.

Зараз ці фільми не показують у кінотеатрах і по телебаченню, адже більшість з них знімали в Росії, а в Україні вже 11 триває війна.

Закордонне кіно

Хоча імпорт іноземних фільмів обмежувався, радянські глядачі могли побачити відбірні картини. Часто це були індійські мелодрами ("Бродяга", "Зіта і Гіта"), французькі комедії з Луї де Фюнесом або італійські стрічки. Вони збирали величезні зали й залишали сильне враження, адже демонстрували інший стиль життя.

Перегляд фільмів був не лише розвагою, а й засобом виховання. Кіно піднімало теми патріотизму, дружби, моральних цінностей. Часто після прем’єр герої ставали кумирами, їхні репліки йшли в народні цитати.

Теги:
#Кіно #СРСР #Життя