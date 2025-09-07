Ніякого різноманіття, а західне під забороною. Які фільми дивились люди в СРСР

Перегляд фільмів був не лише розвагою, а й засобом виховання

У Радянському Союзі кіно було одним із головних способів дозвілля. Перегляд фільмів нерідко ставав подією для всієї родини. Радянські глядачі мали широкий вибір стрічок – від власних кіноробіт до зарубіжних картин, відібраних цензурою.

"Телеграф" розповість, які фільми дивились в той час. До списку увійшло 12 фільмів.

Найпопулярніші жанри СРСР

• Комедії. Вони збирали мільйони глядачів, бо давали відчуття легкості й оптимізму. Фільми "Брильянтова рука" (1969), "Кавказька полонянка" (1967) чи "Іван Васильович змінює професію" (1973) стали справжньою класикою.

• Військові драми. Стрічки про Велику Вітчизняну війну займали особливе місце. "Судьба человека" (1959), "Они сражались за Родину" (1975), "А зори здесь тихие" (1972) показували подвиг і страждання людей на фронті.

• Мелодрами. У 1970–80-х роках популярними були фільми про кохання та побут радянських людей. Найвідоміший приклад — "Москва сльозам не вірить" (1979).

• Фантастика і пригоди. "Гостя из будущего" (1985) та "Солярис" (1972) привертали увагу шанувальників наукової фантастики, а "Пірати ХХ століття" (1979) став лідером прокату із понад 87 млн глядачів.

Зараз ці фільми не показують у кінотеатрах і по телебаченню, адже більшість з них знімали в Росії, а в Україні вже 11 триває війна.

Закордонне кіно

Хоча імпорт іноземних фільмів обмежувався, радянські глядачі могли побачити відбірні картини. Часто це були індійські мелодрами ("Бродяга", "Зіта і Гіта"), французькі комедії з Луї де Фюнесом або італійські стрічки. Вони збирали величезні зали й залишали сильне враження, адже демонстрували інший стиль життя.

Перегляд фільмів був не лише розвагою, а й засобом виховання. Кіно піднімало теми патріотизму, дружби, моральних цінностей. Часто після прем’єр герої ставали кумирами, їхні репліки йшли в народні цитати.

