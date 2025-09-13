Рус

Якщо спите на двох подушках - обов'язково заберіть одну 13 вересня: що заборонено робити сьогодні

Наталія Дума
Не спіть на двох подушках 13 вересня
Не спіть на двох подушках 13 вересня. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Цієї суботи, 13 вересня, віряни дотримуються деяких заборон, щоб не втратити удачу

Сьогодні, 13 вересня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого священномученика Корнилія До переходу ПЦУ на новий стиль, подія відзначалася 27 вересня.

Корнилій був римським сотником у Кесарії Палестинській. Спочатку він не був християнином, але молився Богові Ізраїлю і робив добро. Якось ангел повідомив йому, що його молитви були почуті і наказав послати людей до апостола Петра.

Петро прийшов до Корнилія і святий разом із дружиною прийняли хрещення. Корнилій став одним із перших язичників, хто зробив це. Він був римським сотником у Кесарії Палестинській. Також він став єпископом, проповідував, зазнав переслідувань, але згідно з переказами, помер у поважному віці.

Традиції та прикмети 13 вересня

В цей день віряни відвідують храми, моляться святому Корнилію. У народі вважається, що це гарний час для збирання картоплі, моркви і буряка.

  • цей день ясний і сонячний — чекайте на теплу осінь;
  • йде дощ в цей день — осінь буде холодною і мокрою;
  • місяць в ніч на 13 вересня червоний — чекайте на грозу найближчими днями;
  • на деревах листя починає жовтіти — зима буде суворою.

Що не можна робити 13 вересня

  • прибирати в хаті або на подвір'ї — можете "вимести" щастя і достаток;
  • відмовляти нужденним у допомозі — це вважається гріхом;
  • спати на двох подушках — так можна "відняти" удачу в коханні або на роботі;
  • виносити сміття після заходу сонця — можна "винести" з дому достаток.

Іменини 13 вересня

В цей день іменини відзначають Валеріан, Ілля, Микола, Олександр, Леонтій, Петро.

Раніше "Телеграф" писав про важливі державні події, які відбудуться у вересні 2025 року. Ми підготували для вас календар свят.

