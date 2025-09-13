Якщо спите на двох подушках - обов'язково заберіть одну 13 вересня: що заборонено робити сьогодні

Цієї суботи, 13 вересня, віряни дотримуються деяких заборон, щоб не втратити удачу

Сьогодні, 13 вересня, згідно з новоюліанським церковним календарем, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого священномученика Корнилія До переходу ПЦУ на новий стиль, подія відзначалася 27 вересня.

Корнилій був римським сотником у Кесарії Палестинській. Спочатку він не був християнином, але молився Богові Ізраїлю і робив добро. Якось ангел повідомив йому, що його молитви були почуті і наказав послати людей до апостола Петра.

Петро прийшов до Корнилія і святий разом із дружиною прийняли хрещення. Корнилій став одним із перших язичників, хто зробив це. Він був римським сотником у Кесарії Палестинській. Також він став єпископом, проповідував, зазнав переслідувань, але згідно з переказами, помер у поважному віці.

Традиції та прикмети 13 вересня

В цей день віряни відвідують храми, моляться святому Корнилію. У народі вважається, що це гарний час для збирання картоплі, моркви і буряка.

цей день ясний і сонячний — чекайте на теплу осінь;

йде дощ в цей день — осінь буде холодною і мокрою;

місяць в ніч на 13 вересня червоний — чекайте на грозу найближчими днями;

на деревах листя починає жовтіти — зима буде суворою.

Що не можна робити 13 вересня

прибирати в хаті або на подвір'ї — можете "вимести" щастя і достаток;

відмовляти нужденним у допомозі — це вважається гріхом;

спати на двох подушках — так можна "відняти" удачу в коханні або на роботі;

виносити сміття після заходу сонця — можна "винести" з дому достаток.

Іменини 13 вересня

В цей день іменини відзначають Валеріан, Ілля, Микола, Олександр, Леонтій, Петро.

