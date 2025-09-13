Если спите на двух подушках – обязательно заберите одну 13 сентября: что запрещено делать сегодня

В эту субботу, 13 сентября, верующие соблюдают некоторые запреты, чтобы не потерять удачу

Сегодня, 13 сентября, согласно новоюианскому церковному календарю, православные христиане и греко-католики чтят память святого священномученика Корнилия. До перехода ВЦУ на новый стиль, событие отмечалось 28 сентября.

Корнилий был римским сотником в Кесарии Палестинской. Сначала он не был христианином, но молился Богу Израиля и делал добро. Однажды ангел сообщил ему, что его молитвы были услышаны и приказал послать людей к апостолу Петру.

Петр пришел в Корнилию — и святой вместе с супругой приняли крещение. Корнилий стал одним из первых язычников, кто сделал это. Он был римским сотником в Кесарии Палестинской. Также он стал епископом, проповедовал, его преследовали, но согласно преданию, умер в почтенном возрасте.

Традиции и приметы 13 сентября

В этот день верующие посещают храмы, молятся святому Корнилию. В народе считается, что это хорошее время для сборки урожая картофеля, моркови и свеклы.

этот день ясный и солнечный – ждите теплую осень;

идет дождь в этот день — осень будет холодной и мокрой;

месяц в ночь на 13 сентября красный – ждите грозы в ближайшие дни;

на деревьях листья начинают желтеть — зима будет суровой.

Что нельзя делать 13 сентября

убирать в доме или во дворе — можете "вымести" счастье и достаток;

отказывать нуждающимся в помощи – это считается грехом;

спать на двух подушках – так можно "отнять" удачу в любви или на работе;

выносить мусор после заката — можно "вынести" из дома достаток.

Именины 13 сентября

В этот день именины отмечают Валериан, Илья, Николай, Александр, Леонтий, Пётр.

