Сонце ховатиметься за хмарами. Чи відчує Київ перші прохолодні вітри осені

Марина Бондаренко
Погода у столиці України Новина оновлена 11 вересня 2025, 09:45
Найближчими днями у Києві буде більш-менш тепла погода

У Києві поступово холоднішає та сонце майже не тішить своїми промінцями. За словами синоптиків, упродовж 11-13 вересня очікується лише хмарність.

Як повідомили у Meteofor та Погода.Мета, температура вдень не впаде нижче 20 теплих градусів. Але вночі буде значно прохолодніше — від +14 градусів.

У четвер, 11 вересня, синоптики зі Meteofor прогнозують ясну погоду. Однак вже 12 та 13 вересня очікується сильна хмарність, але дощів не буде.

Повітря у денний час має прогрітись до +22…23 градусів, а в нічний — +14…15 градусів. Найсильніші вітри передбачаються у четвер та суботу — свіжі 8-9 м/с.

Погода у Києві 11-13 вересня 2025
Чи буде дощити у Києві 11-13 вересня

Тим часом у Погода.Мета хмарність передбачається вже вдень четверга, 11 вересня. Вона пануватиме і найближчими днями, але без дощів.

Температура вдень прогнозується в межах +23…20 градусів, а вночі — +15…16 градусів. Водночас сила вітрів має не перевищить слабких 5 м/с.

Погода у Києві 11-13 вересня 2025
Чого очікувати від погоди найближчими днями

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Україну чекають дні погодних гойдалок. Відомий синоптик Ігор Кибальчич розповів, коли прогнозують дощі та грозу.

