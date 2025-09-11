Сонце ховатиметься за хмарами. Чи відчує Київ перші прохолодні вітри осені

Найближчими днями у Києві буде більш-менш тепла погода

У Києві поступово холоднішає та сонце майже не тішить своїми промінцями. За словами синоптиків, упродовж 11-13 вересня очікується лише хмарність.

Як повідомили у Meteofor та Погода.Мета, температура вдень не впаде нижче 20 теплих градусів. Але вночі буде значно прохолодніше — від +14 градусів.

У четвер, 11 вересня, синоптики зі Meteofor прогнозують ясну погоду. Однак вже 12 та 13 вересня очікується сильна хмарність, але дощів не буде.

Повітря у денний час має прогрітись до +22…23 градусів, а в нічний — +14…15 градусів. Найсильніші вітри передбачаються у четвер та суботу — свіжі 8-9 м/с.

Чи буде дощити у Києві 11-13 вересня

Тим часом у Погода.Мета хмарність передбачається вже вдень четверга, 11 вересня. Вона пануватиме і найближчими днями, але без дощів.

Температура вдень прогнозується в межах +23…20 градусів, а вночі — +15…16 градусів. Водночас сила вітрів має не перевищить слабких 5 м/с.

Чого очікувати від погоди найближчими днями

