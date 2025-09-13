"В Дніпрі війни нема". Багатотисячний натовп на фестивалі розбурхав українців (відео)

У перший день фестиваль у "Лавині" у Дніпрі відвідали тисячі людей

У Дніпрі, який часто зазнає російських атак, у п'ятницю, 12 вересня, у парку розваг "Лавина" стартував фестиваль ECHO FEST, на відкриття зібралася величезна кількість людей. Це викликало обговорення у мережі.

Відео натовпу у перший день ECHO FEST у Дніпрі публікують місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, зібралося понад 8 тисяч людей. Пишуть, що всім бажаючим потрапити на концерт не вдалося, не вистачило квитків. Ті, хто не зміг потрапити на фестиваль, зібралися біля входу.

Згідно з повідомленням на Facebook-сторінці фестивалю, 12 вересня виступала співачка Надя Дорофєєва. Дискотека тривала до 23:00. Фестиваль триватиме ще два дні — у суботу-неділю 13-14 вересня.

Як в мережі реагують на гучні розваги під час війни

Дискусії про те, чи доречні такі гучні розваги під час повномасштабної війни, точаться майже від її початку у 2022 році. З одного боку, це виглядає недоречним — адже щодня на фронті та у тилу гинуть українці й з поваги до їхньої пам'яті та співчуття до рідних гучних заходів бути не мало б.

Втім з цим згодні не всі. Опоненти такої позиції кажуть, що війна триває вже понад три роки й люди потребують можливості розслабитися та відволіктися від її жахів.

Проте окрім морального боку, є ще й практичний. Адже великі скупчення людей під час війни можуть бути небезпечними. У коментарях вказали також і на це. Ось деякі думки з коментарів:

О, так, я з дому чую ! В Дніпрі війни нема! Молодь тусується, відпочиває! На жаль

Дивні люди, наче вже війна закінчилася

Я в щоці…

Мені цікаво, а людям взагалі не лячно? Ну до чого такі скупчення? Не дай Боже старий маразматик вирішить розважитись

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Софіївській Борщагівці під Києвом сотні людей зібралися на благодійний концерт виконавця YAKTAK, в день, коли від російського удару по столиці загинуло понад 20 людей й зокрема, діти. Концерт зупинили, а співак перепросив та пояснив, чому все ж вирішив не відмовлятися від його проведення.