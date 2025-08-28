Танці на кістках? Під Києвом зупинили концерт YAKTAK, що кажуть організатори (відео)

Українці обурені таким вчинком, а відповідальних покарали

Російські окупанти в ніч проти 28 серпня атакували Київ, Васильків та Вишгородський район балістичними ракетами. В результаті загинули щонайменше 22 людини, серед них четверо дітей, ще 50 людей отримали поранення. Проте у Софіївській Борщагівці під Києвом сотні людей зібралися на благодійний концерт виконавця YAKTAK.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що захід було зупинено, а голову селищної ради та організатора покарали — на них складено протоколи.

"Сьогодні змушений жорстко відреагувати на ситуацію, що склалася в одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки. У соціальних мережах та телеграм-каналах поширювалося відео, де відбувається гучний концерт із залученням великої кількості людей", – написав Калашник.

Він пояснив, що усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог. Концерт, що сьогодні організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому очільник ОВА звернувся до правоохоронців.

"Особливо обурює те, що ці дні в Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки, внаслідок якої загинуло 21 киянин. У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими", – зазначив Калашник.

За його словами, "це дійство зупинено", а люди, що прийшли на концерт, розійшлися. Поліція склала адміністративні матеріали за статтею 185-1 КУпАП на організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради.

Організатори концерту заявляли, що мали намір зібрати 200 тисяч гривень на ремонт палат у військовому госпіталі.

Водночас у мережі користувачі писали про недоречність заходу у день одного з наймасованіших обстрілів столиці, внаслідок якого загинуло щонайменше 22 киянина. Завали розбирають досі, отже кількість жертв ще може збільшитися.

Додамо, що у четвер, 28 серпня, стало відомо, що відтепер всі масові заходи у Києві потрібно погоджувати з Генштабом, а в інших областях та містах — з військовим командуванням.

Нагадаємо, в результаті масштабної комбінованої атаки у ніч на 28 серпня, у більшості районів Києва є пошкоджені будинки, вибиті вікна. Найбільше постраждав Дарницький район. Фотокореспондент Ян Доброносов показав, як виглядає зруйнована росіянами п'ятиповерхівка.