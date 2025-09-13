"В Днепре войны нет". Многотысячная толпа на фестивале взбудоражила украинцев (видео)

В первый день фестиваль в "Лавине" в Днепре посетили тысячи человек

В Днепре, который часто подвергается российским атакам, в пятницу, 12 сентября, в парке развлечений "Лавина" стартовал фестиваль ECHO FEST, на открытие собралось огромное количество людей. Это вызвало обсуждения в сети.

Видео толпы в первый день ECHO FEST в Днепре публикуют местные Telegram-каналы, по их данным, собралось более 8 тысяч человек. Пишут, что всем желающим попасть на концерт не удалось, не хватило билетов. Те, кто не смог попасть на фестиваль, собрались у входа.

Согласно сообщению на Facebook-странице фестиваля, 12 сентября выступала певица Надя Дорофеева. Дискотека продолжалась до 23:00. Фестиваль продлится еще два дня — в субботу-воскресенье 13-14 сентября.

Как в сети реагируют на громкие развлечения во время войны

Дискуссии о том, уместны ли такие громкие развлечения во время полномасштабной войны, идут почти с ее начала в 2022 году. С одной стороны, это выглядит неуместным — ведь каждый день на фронте и в тылу гибнут украинцы и из уважения к их памяти и соболезнования родным громких гулянок быть не должно.

Впрочем, с этим согласны не все. Оппоненты такой позиции говорят, что война длится более трех лет и люди нуждаются в возможности расслабиться и отвлечься от ее ужасов.

Однако кроме моральной стороны, есть еще и практическая. Ведь большие скопления людей во время войны могут быть опасны. В комментариях указали также и это. Вот некоторые мнения из комментариев:

О да, я из дома слышу! В Днепре войны нет! Молодежь тусуется, отдыхает! К сожалению

Странные люди, словно война закончилась

Я в шоке…

Мне интересно, а людям вообще не страшно? Ну к чему такие скопления? Не дай Бог старый маразматик решит развлечься

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Софиевской Борщаговке под Киевом сотни человек собрались на благотворительный концерт исполнителя YAKTAK, в день, когда от российского удара по столице погибли более 20 человек и, в частности, дети. Концерт остановили, а певец извинился и объяснил, почему все же решил не отказываться от его проведения.