"Уся молодь втекла": наскільки збільшився потік українських чоловіків до Польщі

За останні тижні Польща помітно стала приймати більше молодих українців віком від 18 до 22 років. Це стало наслідком змін у правилах перетину державного кордону, які уряд України впровадив наприкінці серпня, дозволивши виїзд чоловікам цього віку.

Про це пише "RMF FM". Попри помітне збільшення потоку, експерти та прикордонники наголошують, що про масову еміграцію не йдеться.

З 28 серпня по 3 вересня до Польщі приїхало понад 6 100 юнаків, додому повернулися 2 000. Тижнем раніше цифри були значно менші — прибуло близько 500, виїхало понад 650. Подібне зростання спостерігається й у Люблінському воєводстві.

За словами голови Перемишльського відділення Союзу українців у Польщі Ігоря Горькова, молоді українці, яких помічають на вокзалі Перемишля, здебільшого приїжджають у країну з метою навчання або короткочасного перебування, наприклад, на відпочинок.

"Ця група помітна, але це не масова еміграція. Молоді українці серед наших волонтерів переважно запитують про організаційні питання, наприклад, де купити квиток; їм не ставлять жодних запитань про соціальну підтримку чи щось подібне", — сказав він.

Коментатори активно обговорюють збільшення кількості молодих українців у Польщі. Дехто бачить у цьому позитив, зазначаючи: "Це добре, нація не вимре". Інші реагують скептично: "Уся молодь втекла".

Користувачі підкреслюють, що молоді хлопці прагнуть жити, розвиватися та бачитися з рідними, які вже виїхали. Один із коментаторів додав: "У будь-якому випадку не всі залишаться в Польщі".

Інші користувачі висловили своє незадоволення ініціативою українського уряду. Деякі коментатори жартують про сезонну роботу: "Ну я думаю, пора на полуницю їхати".

Попри це, зростання кількості молодих українців у Польщі все ж не створює масштабної хвилі еміграції.

Раніше "Телеграф" публікував детальну інформацію про виїзд молодих чоловік за кордон після запровадження нових правил та розповів, де можна відстежувати черги.