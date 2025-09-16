Києву знову буде невесело: синоптики попереджають про зливи та похолодання

Погода у Києві упродовж тижня різко зміниться з теплої та сонячної та прохолодну та дощову

Найближчими днями у Києві прогнозується різка зміна погоди — температура опуститься та йтимуть дощі. Місцями денні показники можуть опуститись до +17 градусів.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру та Meteofor, дощитиме як у середу, так і в четвер. Найсильнішими вони очікуються протягом 17 вересня.

Тож, як повідомили в Укргідрометцентрі, у вівторок, 16 вересня, буде тепло та більш-менш ясно. Однак вже у середу та четвер, 17-18 вересня, прогнозуються добові дощі, які постійно змінюватимуть свою інтенсивність. Пізніше у п'ятницю, 19 вересня, сонце знову прогріватиме землю.

Температура цими днями зі 24 теплих градусів опуститься до +17…19, але потім знову виросте до +20 градусів. Вночі показники коливатимуться в межах +10…13 градусів.

Коли у місті дощитиме

Тим часом синоптики зі Meteofor дали майже схожий прогноз. Протягом вівторка очікується ясне небо та тепло. У середу та четвер будуть дощі, а найсильніші — 17 вересня. А у п'ятницю ще плаватимуть хмари.

Денна температура на цьому тижні коливатиметься — має опуститись зі +25 градусів до +17…18 градусів, але потім знову сягне 20 теплих градусів.

Якою буде температура у столиці

