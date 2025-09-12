Вересневі дощі вже на підході: де й коли чекати на опади та поривчастий вітер (мапа)

Місцями прогнозують грози та шторм

Остання декада вересня в Україні розпочнеться з дощів. Опади охоплять практично всі регіони країни, проте тривалих злив синоптики не прогнозують.

У деяких областях із 17 по 19 вересня дощі супроводжуватимуться грозами та поривчастим вітром. Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Серйозні погодні катаклізми чекають Україну у вересні. Коли різко похолодає?".

"Суттєві опади спостерігатимуться в період із 17 по 19 вересня. Вони поступово охоплять усі області України, місцями супроводжуватимуться грозою та поривчастим вітром, проте сильних та тривалих злив не передбачається", — сказав синоптик.

За даними "Ventusky", 17 вересня волога погода прогнозується на півночі та в західній частині України. Невеликі дощі пройдуть на Київщині, частині Житомирської та Вінницької областей, а також у північних районах Одещини. Максимальні показники цього дня становитимуть близько 2-3 міліметрів опадів.

Опади 17 вересня

18 вересня атмосферні фронти принесуть дощі лише на північ країни. Найбільші опади очікуються в Житомирській області, місцями на Київщині та Рівненщині. Невелика кількість вологи може також випасти на Закарпатті. Синоптики уточнюють, що кількість опадів цього дня буде невеликою — близько 2 міліметрів.

Опади 18 вересня

19 вересня зона дощів переміститься на східні й центральні регіони. Опади пройдуть на Харківщині, Полтавщині та частково на території Дніпропетровської області. Тут прогнозується до 3 міліметрів опадів.

Опади 19 вересня

Підсумовуючи, можна зазначити, що в період 17-19 вересня варто очікувати помірних дощів, які охоплять кілька областей України, але значних та тривалих злив не передбачається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку вересня погода в Україні була переважно сонячною та спокійною, однак незабаром ситуація зміниться. Уже з середини місяця синоптики прогнозують прихід західних циклонів, які принесуть дощі та грози.