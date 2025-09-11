Україна відчує справжню осінь: коли людям готуватися до зміни погоди

Основні зміни в погоді відбудуться наприкінці вересня

В Україну йде різка зміна погоди — після спекотних днів країну очікує відчутне похолодання та опади. Синоптики попереджають: друга половина вересня принесе циклонічну активність, яка торкнеться практично всіх регіонів.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич в матеріалі "Серйозні погодні катаклізми чекають Україну у вересні. Коли різко похолодає?".

За прогнозами, у період із 17 по 19 вересня по території України пройдуть дощі. Опади поступово поширяться на всі області, місцями їх супроводжуватимуть грози та поривчастий вітер. Водночас метеоролог уточнив, що сильних або затяжних злив очікувати не варто.

Основні зміни в погоді відбудуться 19-20 вересня. Саме тоді внаслідок активізації циклонів розпочнеться надходження холодного повітря з Європи. Температура помітно знизиться: у нічні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +5 до +12°С, а вдень максимальні значення сягатимуть лише +15…+21°С.

Південні області та Крим відчують це похолодання менш різко — там повітря залишиться теплішим, а температурні контрасти будуть м'якшими. Проте навіть у цих регіонах спостерігатиметься зниження показників у порівнянні з попереднім періодом.

