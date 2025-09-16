Киеву снова будет невесело: синоптики предупреждают о ливнях и похолодании

Погода в Киеве в течение недели резко изменится с теплой и солнечной на прохладную и дождливую

В ближайшие дни в Киеве прогнозируется резкое изменение погоды — температура опустится и будут идти дожди. Местами дневные показатели могут опуститься до +17 градусов.

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра и Meteofor, дожди будут идти как в среду, так и в четверг. Самыми сильными они ожидаются в течение 17 сентября.

Как сообщили в Укргидрометцентре, во вторник, 16 сентября, будет тепло и более-менее ясно. Однако уже в среду и четверг, 17-18 сентября, прогнозируются суточные дожди, которые будут постоянно менять свою интенсивность. Позже в пятницу, 19 сентября, солнце снова будет прогревать землю.

Температура в эти дни с 24 теплых градусов опустится до +17…19, но затем снова вырастет до +20 градусов. Ночью показатели будут колебаться в пределах +10…13 градусов.

Когда в городе будет дождь

Между тем синоптики из Meteofor дали почти похожий прогноз. В течение вторника ожидается ясное небо и тепло. В среду и четверг будут дожди, а самые сильные — 17 сентября. А в пятницу еще будут плавать облака.

Дневная температура на этой неделе будет колебаться — должна опуститься с +25 градусов до +17…18 градусов, но потом снова достигнет 20 теплых градусов.

Какая будет температура в столице

