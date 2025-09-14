Не чекайте спеки і сонця. Названо дату, коли Україну накриє лютий холод
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Температура повітря вночі буде низькою, але вдень ситуація може покращитись
Погода в Україні може різко погіршитись з 21 вересня. Нічна температура може становити нижче 10 градусів тепла у багатьох регіонах країни.
"Телеграф" розповість, якою буде температура повітря. Синоптики Ventusky дали прогноз.
За даними метеорологів, найхолоднішими в нічні години стануть північно-східні області України. У Харкові нічна температура опуститься до +7 градусів тепла, що буде відчутним контрастом порівняно з денними показниками. Дніпро також зазнає значного нічного похолодання, де термометри покажуть близько +10 градусів тепла.
У центральній частині країни очікується подібна картина. Київ готується до нічної температури на рівні +11 градусів тепла, що стане помітним зниженням після теплих денних годин.
Західні регіони України також не уникнуть нічного похолодання, де температура повітря опуститься нижче +10 градусів тепла. Львів зафіксує нічні показники на рівні +13 градусів тепла.
Південні області країни демонструватимуть дещо м'якші нічні умови. Одеса збереже відносно комфортну нічну температуру на рівні 16 градусів тепла, що буде найтеплішим показником серед великих міст України.
При цьому, вдень по всій країні буде тепла та навіть спекотна погода, що є нехарактерним для кінця вересня. Денні температури сягатимуть від +21 до +25 градусів тепла, створюючи контраст з прохолодними ночами та формуючи незвичайні для цієї пори року погодні умови.
Про погіршення погоди попереджав й синоптик Ігор Кібальчич. Він каже, що друга половина вересня принесе циклонічну активність, яка торкнеться практично всіх регіонів.
Раніше "Телеграф" писав, де й коли чекати на опади та поривчастий вітер.