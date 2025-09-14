Не чекайте спеки і сонця. Названо дату, коли Україну накриє лютий холод

Температура повітря вночі буде низькою, але вдень ситуація може покращитись

Погода в Україні може різко погіршитись з 21 вересня. Нічна температура може становити нижче 10 градусів тепла у багатьох регіонах країни.

"Телеграф" розповість, якою буде температура повітря. Синоптики Ventusky дали прогноз.

За даними метеорологів, найхолоднішими в нічні години стануть північно-східні області України. У Харкові нічна температура опуститься до +7 градусів тепла, що буде відчутним контрастом порівняно з денними показниками. Дніпро також зазнає значного нічного похолодання, де термометри покажуть близько +10 градусів тепла.

У центральній частині країни очікується подібна картина. Київ готується до нічної температури на рівні +11 градусів тепла, що стане помітним зниженням після теплих денних годин.

Західні регіони України також не уникнуть нічного похолодання, де температура повітря опуститься нижче +10 градусів тепла. Львів зафіксує нічні показники на рівні +13 градусів тепла.

Південні області країни демонструватимуть дещо м'якші нічні умови. Одеса збереже відносно комфортну нічну температуру на рівні 16 градусів тепла, що буде найтеплішим показником серед великих міст України.

Погода в Україні вночі 21 вересня

При цьому, вдень по всій країні буде тепла та навіть спекотна погода, що є нехарактерним для кінця вересня. Денні температури сягатимуть від +21 до +25 градусів тепла, створюючи контраст з прохолодними ночами та формуючи незвичайні для цієї пори року погодні умови.

Погода в Україні вдень 21 вересня

Про погіршення погоди попереджав й синоптик Ігор Кібальчич. Він каже, що друга половина вересня принесе циклонічну активність, яка торкнеться практично всіх регіонів.

