Встигніть зробити до заморозків: цей лайфхак допоможе зібрати солодкі та великі помідори

Завдяки цьому лайфхаку помідори виростуть великими та солодкими

Урожай помідорів можна збирати до самих заморозків, але у вересні важливо не тільки підгодовувати овочі, але і провести прищипування верхівок, адже це допомагає плодам швидше дозріти й вирости більшими.

На цю процедуру потрібно виділити всього 10 хвилин. Як її правильно зробити розповіли у матеріалі Express.

Що потрібно зробити з помідорами у вересні

Час збору помідорів швидко наближається до кінця. Але є ще шанс зібрати справді великий та солодкий урожай овочів. Для цього потрібно провести невелику, але важливу процедуру – прищипнути верхівки кущів.

Цей крок, який займе у вас 10-15 хвилин, допоможе помідорам зосередити сили на дозріванні плодів, що вже утворилися, а не на зростанні нових гілок і квітів. В результаті плоди швидше стануть стиглими, більшими, а їх смак буде більш насиченим.

Як робити прищипування томатів

Найкращий час для прищипування – вересень, до перших заморозків. Важливо не просто зрізати верхівку, а залишити над плодами кілька листків, які захистять їх від сонця та допоможуть дозріти рівномірно. Дрібні зав’язі та квітки краще видалити, щоб рослина не витрачала сили на них.

Для процедури знадобляться чисті гострі садові ножиці. Зрізи потрібно робити акуратно та по можливості дезінфікувати інструмент, щоб уникнути поширення хвороб.

