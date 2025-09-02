Урожай будете збирати до заморозків: чим удобрити помідори у вересні, щоб вони продовжували плодоносити

Деякі види добрив будуть корисні помідорам саме у вересні

Вересень — час, коли багато городників та дачників поспішно збирають урожай із городів і наближаються до закінчення городнього сезону. Проте не потрібно поспішати. Наприклад, урожай помідорів можна збирати і до заморозків, якщо вчасно їх удобрити.

"Телеграф" розповість, як і чим удобрювати томати у вересні, щоб вони продовжували плодоносити до самих холодів.

Чим удобрити помідори у вересні?

Втомлені та виснажені кущі томатів у вересні можна "реанімувати", піджививши їх корисними речовинами, пише Express. Це не тільки поверне їх до життя, наповнить силами та енергією, а й продовжить сезон плодоношення.

І якщо навесні і на початку літа томати потребують стимуляції саме росту кущів і їх підгодовують азотом, то зараз наприкінці сезону основну увагу слід приділяти фосфору і калію. Ці корисні речовини зміцнюють кореневу систему та наповнюють рослини силою для формування та дозрівання нових плодів.

Купити калійно-фосфорне добриво для помідорів можна у будь-якому садівничому магазині. Вносити його можна за інструкцією, а можна ділити дозування на половину і вносити добриво частіше — наприклад, раз на 5-7 днів.

Після такого добрива рослини помідорів наповняться силами, а ви продовжите збирати врожай до заморозків.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змусити томати швидко почервоніти. Не складуйте зелені помідори на підвіконні.