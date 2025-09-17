Успейте сделать до заморозков: этот лайфхак поможет собрать сладкие и крупные помидоры

Благодаря этому лайфхаку помидоры вырастут крупными и сладкими

Урожай помидоров можно собирать до самых заморозков, но в сентябре важно не только подкармливать овощи, но и провести прищипывание верхушек, ведь это помогает плодам быстрее созреть и вырасти более крупными.

На эту процедуру потребуется всего 10 минут. Как ее правильно сделать рассказали в материале Express.

Что нужно сделать с помидорами в сентябре

Время сбора помидоров стремительно приближается к концу. Но есть еще шанс собрать действительно крупный и сладкий урожай овощей. Для этого нужно провести небольшую, но важную процедуру — прищипнуть верхушки кустов.

Этот шаг, который займет у вас 10-15 минут, поможет помидорам сосредоточить силы на созревании уже образовавшихся плодов, а не на росте новых веток и цветов. В результате плоды быстрее станут спелыми, крупнее, а их вкус будет более насыщенным.

Как делать прищипывание томатов

Лучшее время для прищипки — сентябрь, до первых заморозков. Важно не просто срезать верхушку, а оставить над плодами несколько листьев, которые защитят их от солнца и помогут дозреть равномерно. Мелкие завязи и цветки лучше удалить, чтобы растение не расходовало силы на них.

Для процедуры понадобятся чистые острые садовые ножницы. Срезы нужно делать аккуратно и по возможности дезинфицировать инструмент, чтобы избежать распространения болезней.

