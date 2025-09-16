Ці помилки "вбивають" картоплю. Як не втратити врожай під час зберігання

Є кілька важливих нюансів, які слід знати

На початку осені українці активно готуються до зими і запасають овочі, зокрема і картоплю. Її у великих кількостях зберігають не тільки у приватних будинках, а й деяких квартирах. Однак досить часто люди припускаються кількох грубих помилок, які значно урізають термін зберігання картоплі.

"Телеграф" розповість, як правильно зберігати картоплю і чого не можна робити, аби бульба радувала ще до весни. Зауважимо, що зберігати в коморі чи льоху слід суху без великої кількості землі картоплю.

Помилки у зберіганні картоплі

Не сортувати бульбу. Перед тим як помістити картоплю на тривале зберігання у темне, прохолодне місце її обов'язково треба відсортувати. Тобто розділити на маленьку, велику і середню. Бажано навіть розділити окремо сорти. Завдяки цьому картопля буде рівномірно охолоджуватись і не псуватиметься. До слова, обов'язково окремо кладіть зіпсовану, порізану чи подерту бульбу.

Відсортована картопля за правильного зберігання

Освітлене та тепле приміщення. Аби картопля зберігалась, якомога довше, її слід помістити у тепле та прохолодне місце. Там середня температура не має сягати вище +6 градусів, а вологість — до 90%. Також це місце має добре провітрюватись і не накопичувати вологу.

Збір на зиму ранніх сортів картоплі. Рання бульба, така як сорокаденна, досить погано зберігається тривалий час, тому її краще вживати одразу і не відкладати на зимівлю у льосі.

Сусідство з овочами і фруктами. Картопля досить погано зберігається з фруктами, які набирають і віддають вологу, зокрема яблуками. Її краще класти поруч з буряком, який навпаки всмоктує у себе зайву вологу. До того ж бульбу слід зберігати окремо від інших овочів.

Рідка перевірка стану картоплі. Картоплю у льосі чи коморі слід перебирати раз на два місяці, аби вчасно видаляти підгнившу бульбу, паростки тощо.

Проросла картопля

Зауважимо, що правильне зберігання картоплі дозволяє мати гарні коренеплоди протягом усієї зими та весни. Особливо це стосується домашньої картоплі, яку треба ретельно очищувати від землі та просушити перш ніж відправляти на тривале зберігання.

