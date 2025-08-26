Не складайте зелені помідори на підвіконні: як змусити томати швидко почервоніти

Дізнайтеся, як змусити червоніти зірвані зелені помідори

Буває так, що до кінця сезону помідори не встигають дозріти. Найчастіше городники зривають їх зеленими, складують на підвіконнях і чекають, доки овочі почервоніють. Однак є хитрий лайфхак, який допоможе помідорам миттєво налитися та дозріти.

"Телеграф" розповість, що треба зробити, щоб зірвані зелені помідори швидко червоніли.

Лайфхак для почервоніння помідорів

Зривати зелені помідори з грядки не дуже гарна ідея, тому що вони вже не дозріють під впливом сонячних променів та енергії з ґрунту. Однак якщо іншого виходу немає, можна спробувати "штучно" допомогти їм дозріти, пише Express.

Можна, звичайно, скласти на підвіконні зелені помідори і чекати, поки сонячні промені змусять томати червоніти. А можна використовувати лайфхак із бананом. Все, що вам потрібно зробити, — це скласти зелені помідори в миску, покласти до них банан і накрити зверху чистою натуральною тканиною.

Банан виділятиме газ етилен і під його впливом томати швидко червонітимуть. Таким чином ви прискорите дозрівання плодів і вже незабаром зможете насолоджуватися вирощеними власноруч овочами.

