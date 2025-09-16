Перейменували на честь видатного футболіста: де в Києві цей проспект і чиє ім'я він має сьогодні (карта)

Раніше цей проспект називався Червонозоряним

У Києві є вулиця, яка об’єднує в собі історію, природу та спортивну легенду одночасно. Тут поруч з сучасною забудовою збереглися куточки кінця XIX століття, унікальні заповідні ставки, а також школа, де навчався видатний футболіст і тренер, ім’ям якого названо цей проспект.

В Солом'янському та Голосіївському районах розташований проспект Валерія Лобановського — одна з великих міських магістралей, яка проходить через історичні місцевості Чоколівка, Олександрівська слобідка, Совки, Деміївка та інші. Його довжина охоплює простір від Севастопольської площі до Деміївської площі. "Телеграф" розповість про його історію детальніше.

Від кількох вулиць до єдиного проспекту

Формування сучасного проспекту Валерія Лобановського – це результат масштабного містобудівного проєкту 1974 року. Тоді кілька існуючих вулиць різних історичних періодів було об'єднано в єдину сполучну магістраль.

До складу нового проспекту увійшли вулиці з багатою історією: Совська (що існувала з 1897 року), Семена Палія (створена у 1950-ті роки), 1-ша Софіївська (1930-ті роки), Червонозоряна (1940-ві роки) та інші.

Спочатку об'єднана магістраль мала назву Червонозоряний проспект, відображаючи радянську епоху. 2015 року проспект отримав ім'я Валерія Лобановського, легендарного українського футболіста та тренера. Особливого значення цій назві додає той факт, що саме на цьому проспекті розташований Ліцей №319, де здобував освіту сам Лобановський.

Валерій Лобановський в молодості

Чим цікавий проспект Лобановського

Проспект Валерія Лобановського вражає різноманіттям архітектурних стилів та епох. Переважну частину забудови становлять приватні одноповерхові будинки, що створюють особливу камерну атмосферу у центрі мегаполіса.

Садибна забудова на проспекті Лобановського

Особливу цінність мають збережені старі будівлі кінця XIX – початку XX століття, які зберігають автентичний дух минулих епох. Поряд з історичною забудовою можна побачити типову радянську міську архітектуру – "хрущовки", багатоповерхові житлові комплекси та медичні установи.

Совські ставки поблизу проспекту Лобановського

Унікальною особливістю проспекту є природне урочище Совські ставки, розташоване у середній частині магістралі. Цей заповідний зелений куточок із болотами, ставками та очеретом створює дивовижний контраст із міською забудовою та є справжньою перлиною у самому центрі Києва.

Сучасна транспортна артерія

Сьогодні проспект Валерія Лобановського є важливою частиною Малої окружної дороги Києва. Кардинальні зміни в транспортній інфраструктурі відбулись у 2004 році, коли було проведено масштабну реконструкцію. До реконструкції, з 1963 року до 25 травня 2004 року, проспектом курсував автобусний маршрут №17. Після модернізації його замінив тролейбусний маршрут №42, який сполучає станцію метро "Либідська" з вулицею Олега Ольжича.

Сьогодні цей проспект продовжує розвиватись, зберігаючи свою унікальну атмосферу поєднання історії та сучасності, що робить його одним із найцікавіших куточків українській столиці. А перейменування на честь Валерія Лобановського підкреслює зв'язок географії міста з історією його видатних особистостей.

