Аж 13 кілограмів удачі: рибалка витягнув трофейну рибу на озері в Київській області (відео)

На Київщині з озера Картар рибалка витягнув дзеркального коропа на 13 кілограмів

Вкотре рибалки хизуються своїми трофеями на озері Картар. Одному з них вдалось виловити з води справжнього монстра на 13 кілограмів.

У Київській області на озері Картар чоловіком був виловлений дзеркальний короп вагою в 13 кілограмів. Таким уловом він поділився у ТікТок.

Що то за риба

Дзеркальний короп — це різновид коропа звичайного, якого легко впізнати за великими лусками, розташованими хаотично або лише на окремих частинах тіла. Завдяки такій "плямистій броні" він отримав назву "дзеркальний". Риба має масивне тіло, товсту спину та широкі плавці.

У природі дзеркальний короп може сягати понад 30–35 кг, а окремі рекордні екземпляри перевищували навіть 40 кг. В середньому ж трофейними вважаються особини вагою від 10 кг.

Харчуються ці коропи переважно водними безхребетними, личинками комах, молюсками, а також рослинністю, водоростями та зерновими культурами, які часто підсипають рибалки для приваблення риби.

Походить дзеркальний короп з Європи та Азії, проте сьогодні він поширений по всьому світу.

