Целых 13 килограммов удачи: рыбак вытащил трофейную рыбу на озере в Киевской области (видео)

На Киевщине из озера Картар рыбак вытащил зеркального карпа на 13 килограммов

В очередной раз рыбаки хвастаются своими трофеями на озере Картар. Одному из них удалось выловить из воды настоящего монстра на 13 кг.

Где находится озеро

Что это за рыба

Зеркальный карп — это разновидность карпа обыкновенного, которого легко узнать по крупным чешуям, расположенным хаотично или лишь на отдельных частях тела. Благодаря такой "пятнистой броне" он получил название "зеркальный". Рыба имеет массивное тело, толстую спину и широкие плавники.

В природе зеркальный карп может достигать более 30–35 кг, а отдельные рекордные экземпляры превышали даже 40 кг. В среднем же трофейными считаются особи весом от 10 кг.

Питаются эти карпы преимущественно водными беспозвоночными, личинками насекомых, моллюсками, а также растительностью, водорослями и зерновыми культурами, которые часто подсыпают рыбаки для привлечения рыбы.

Происходит зеркальный карп из Европы и Азии, однако сегодня он распространен по всему миру.

