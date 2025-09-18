Рибалка показав вражаючий улов. Чоловік виловив у Києві 10-кілограмового хижака (фото)

Рибалка виловив велику рибу з Дніпра

Величезний сом потрапив на вудку рибалки у Києві. Рибалки полюбляють хвалитися уловом й рибак на ім'я Роберт показав свій видатний трофей.

Як розповіли у Telegram-каналі "Рибалка Київ", чоловік виловив сома вагою 10 кілограмів з річки Дніпро. Він вдало порибалив на Трухановому острові 12 вересня.

Розмір сома вражає

Рибалка ловив на донку — вудку для донного лову риби, що мешкає біля дна — лящ, короп, сом тощо. Наживка, на яку клюнув сом — черв'яки.

Сом — одна з найбільших прісноводних риб

Сом може досягати гігантських розмірів — до 1,5–2 метрів і важити до 80 кілограмів. Це хижак, який харчується дрібнішою рибою, жабами, раками, й навіть полює на водоплавних птахів.

Сом

Головна риса сома — широка, приплюснута голова та довгі вуса, що допомагають йому орієнтуватися у темній воді. Ця риба веде переважно нічний спосіб життя. Вдень він відпочиває у глибоких ямах та під корчами на дні річок та озер, а вночі виходить на полювання. М'ясо сома вважається делікатесом, воно ніжне та має солодкуватий присмак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що жінка виловила у Києві екзотичну червонокнижну рибу. Рибалка показала свій рідкісний улов.