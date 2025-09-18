Рус

Рибалка показав вражаючий улов. Чоловік виловив у Києві 10-кілограмового хижака (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рибалка на Трухановому острові була успішною
Рибалка на Трухановому острові була успішною. Фото Колаж "Телеграф"

Рибалка виловив велику рибу з Дніпра

Величезний сом потрапив на вудку рибалки у Києві. Рибалки полюбляють хвалитися уловом й рибак на ім'я Роберт показав свій видатний трофей.

Як розповіли у Telegram-каналі "Рибалка Київ", чоловік виловив сома вагою 10 кілограмів з річки Дніпро. Він вдало порибалив на Трухановому острові 12 вересня.

Сома впіймали у Дніпрі
Розмір сома вражає

Рибалка ловив на донку — вудку для донного лову риби, що мешкає біля дна — лящ, короп, сом тощо. Наживка, на яку клюнув сом — черв'яки.

Сом — одна з найбільших прісноводних риб

Сом може досягати гігантських розмірів — до 1,5–2 метрів і важити до 80 кілограмів. Це хижак, який харчується дрібнішою рибою, жабами, раками, й навіть полює на водоплавних птахів.

Сом
Сом

Головна риса сома — широка, приплюснута голова та довгі вуса, що допомагають йому орієнтуватися у темній воді. Ця риба веде переважно нічний спосіб життя. Вдень він відпочиває у глибоких ямах та під корчами на дні річок та озер, а вночі виходить на полювання. М'ясо сома вважається делікатесом, воно ніжне та має солодкуватий присмак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що жінка виловила у Києві екзотичну червонокнижну рибу. Рибалка показала свій рідкісний улов.

Теги:
#Київ #Риба #Риболовля #Сом #Рибалка