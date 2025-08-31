Всеїдну чорну рибу впіймали у Київській області: що то за червонокнижний трофей (відео)

Риба може з'їдати навіть своє потомство

У Київській області рибалка виловив рідкісний трофей з місцевого озера. Риба є в Червоній книзі України.

Цією рибою виявився чорний амур. Рибалка впіймав його в озері Картар у Володарському районі Київської області. Красеня можна побачити на відео користувача ТікТок.

Натомість сам рибалка не повідомив ні вагу, ні розміри трофея.

Для довідки

Чорний амур — мирна на вигляд риба, однак вона здатна їсти все, що бачить, включно власне потомство.

Тіло цієї риби подовжене, темне, іноді майже чорне, з характерним сплощеним з боків тілом. Рот невеликий, а луска — щільна.

Який вигляд має чорний амур

Цей вид походить зі Східної Азії, зокрема з річок Китаю та Далекого Сходу. Чорний амур розмножується переважно протягом весни-літа, відкладаючи ікру на зарості у воді.

В Україні риба плаває у деяких водоймах центральних та південних регіонів, де її використовують для боротьби з водоростями, але через всеїдність її потрібно контролювати.

Рибалка хизується трофеєм

