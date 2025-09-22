Цей собака завжди буде "фестивалити": яка порода не дасть вам відпочити (фото)

Бігль — дуже активна собака, яка не завжди слухатиметься господаря

Кожна порода собак має свої особливості в характері, поведінці чи тілі. Деякі з них можуть розтрощити все, що побачать вдома чи взагалі не слухатись свого господаря, як от бігль.

Бігль — одна з найпопулярніших порід собак у світі, адже вони милі, доброзичливі та завжди готові до ігор, як пише "Телеграф". Їх часто обирають сім’ї з дітьми або люди, які мріють про веселого домашнього улюбленця.

Який вигляд має порода

Однак ці чотирилапі мисливці від природи надзвичайно активні й допитливі. Біглі не люблять сидіти на місці, їм потрібні постійні прогулянки, біг та ігри. Якщо господар не готовий витрачати кілька годин на день на вигул, у квартирі вони швидко почнуть псувати меблі, гризти взуття та шукати собі інші розваги .

Ще одна проблема — незалежний характер . Біглі рідко слухаються беззаперечно: на вулиці вони можуть піти слідом за цікавим запахом і втекти. Навчання цієї породи потребує терпіння та системності, а без належної дресури бігль стає некерованим. Додайте до цього ще голосний гавкіт — і стає зрозуміло, що не кожному підходить ця собака.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ця собака — жах навіть для кінологів. Ми розповіли, яку породу краще не брати додому.