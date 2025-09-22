Эта собака всегда будет "фестивалить": какая порода не даст вам отдохнуть (фото)

Бигль — очень активная собака, которая не всегда будет слушаться хозяина

Каждая порода собак имеет свои особенности в характере, поведении или теле. Некоторые из них могут разрушить все, что увидят дома или вообще не слушаться своего хозяина, как бигль.

Бигль – одна из самых популярных пород собак в мире, ведь они милые, дружелюбные и всегда готовы к играм, как пишет "Телеграф". Их часто выбирают семьи с детьми или люди, мечтающие о веселом домашнем любимце.

Как выглядит порода

Однако эти четырехлапые охотники от природы чрезвычайно активны и любознательны. Бигли не любят сидеть на месте, им нужны постоянные прогулки, бег и игры. Если хозяин не готов тратить несколько часов в день на выгул, в квартире они быстро начнут портить мебель, грызть обувь и искать другие развлечения .

Еще одна проблема – независимый характер . Бигли редко слушаются безоговорочно: на улице они могут пойти вслед за интересным запахом и убежать. Обучение этой породы требует терпения и системности, а без должной дрессуры бигль становится неуправляемым. Добавьте к этому еще громкий лай – и становится понятно, что не каждому подходит эта собака.

