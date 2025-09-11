Розтрощить все, що побачить вдома: яка порода собак принесе багато проблем (фото)
Хаскі — справжній ураган, який не піддається навіть кінологам
Хаскі вже давно підкорили серця людей своєю красою та харизмою. Вони виглядають, наче вовки з крижаних пейзажів, і вражають блакитними очима. Однак вони мають характер, який може стати справжнім випробуванням для власника.
Від людини вимагається неабияка витримка, фізична активність і розуміння потреб породи, аби "приручити" хаскі. Досвідчені кінологи визнають, що у характері цієї породи є норовливість та незалежність, передає "УНІАН".
Часто собаки цієї породи:
- ігнорують команди;
- на прогулянках тікають від господаря;
- можуть чіплятися до людей чи інших тварин.
Ще одна проблема — хаскі руйнує все вдома. У невеликій квартирі хаскі здатні за лічені хвилини зруйнувати меблі, речі й навіть те, що здавалося б, пошкодити неможливо.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є ще одна порода собак, яких майже неможливо перевиховати. Кінологи кажуть, що попри маленьке тіло та приємну зовнішність, ці собаки мають свої особливості характеру — сильні інстинкти, високу активність і не концентруються на людині при навчанні.