На ньому "виросли" мільйони міленіалів з усього світу: яка кінострічка була найпопулярнішою у 1995 році

Наталія Дума
Це сімейний мультфільм, який обожнює не одне покоління людей. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Цей мультфільм і досі популярний не лише серед дітей, а й серед дорослих

У 1995 році на екрани вийшов анімаційний фільм, який повністю змінив уявлення про мультфільми і став сенсацією світового кіно. Це була перша повнометражна стрічка, яка повністю створена за допомогою комп’ютерної графіки. Йдеться про "Історію іграшок".

Його зняли студії Pixar у співпраці з Disney під режисурою Джона Лассетера. Мультфільм був дуже популярним після виходу, і став улюбленою стрічкою для багатьох, яку й досі переглядають.

Сюжет

Історія розпочинається у дитячій кімнаті хлопчика Анді. Там є багато іграшок, які оживають, коли поруч немає людей. Головний герой є ковбойська лялька Вуді — улюблена іграшка хлопчика.

Мультфільм "Історія іграшок"

Але якось йому подарували нову іграшку — космічного рейнджера Базза. Пізніше Вуді і Базз опиняються поза домом Анді через серію пригод — їх переслідує сусід-хуліган, який ламав іграшки, і інші небезпеки. Щоб повернутися до свого господаря, вони мусять працювати разом, долаючи суперництво й недовіру.

Мультфільм "Історія іграшок"

"Історія іграшок" побила рекорд за касовим збором — у перші п’ять днів після виходу мультфільм майже 38 мільйонів доларів. Загалом стрічка зібрала 151 мільйон доларів. Так вона стала найкасовішою у США серед тих, які вийшли у 1995 році.

Цей мультфільм досі важливий як історичний етап: символ переходу від традиційної анімації до CGI. Велику роль грає ностальгія — багато людей, зростали у 90-х, вважають цю стрічку частиною свого дитинства. Нові покоління також люблять його дивитися, тому вийшло ще три частини "Історії іграшок", а у 2026 році вийде п'ята.

Раніше "Телеграф" розповідав, який фільм вважають найкращим в історії. Це не "Титанік" і навіть не "Хрещений батько".

#Фільм #Мультфільм #Історія іграшок