На нем "выросли" миллионы миллениалов со всего мира: какая кинолента была самой популярной в 1995 году

Этот мультфильм до сих пор популярен не только среди детей, но и среди взрослых

В 1995 году на экраны вышел анимационный фильм, полностью изменивший представление о мультфильмах и ставший сенсацией мирового кино. Это была первая полнометражная лента, полностью созданная с помощью компьютерной графики. Речь идет об "Истории игрушек".

Его сняли студии Pixar в сотрудничестве с Disney под режиссурой Джона Лассетера. Мультфильм был очень популярен после выхода, и стал любимой лентой для многих, которую до сих пор просматривают.

Сюжет

История начинается в детской комнате мальчика Анди. Там много игрушек, которые оживают, когда рядом нет людей. Главный герой — ковбойская кукла Вуди – любимая игрушка мальчика.

Мультфильм "История игрушек"

Но однажды ему подарили новую игрушку — космического рейнджера Базза. Позже Вуди и Базз оказываются вне дома Анди из-за серии приключений — их преследует ломавший игрушки сосед-хулиган и другие опасности. Чтобы вернуться к своему хозяину, они должны работать вместе, преодолевая соперничество и недоверие.

Мультфильм "История игрушек"

"История игрушек" побила рекорд по кассовому сбору — в первые пять дней после выхода мультфильм почти 38 миллионов долларов. В общей сложности лента собрала 151 миллион долларов. Так она стала самой кассовой в США среди вышедших в 1995 году.

Этот мультфильм до сих пор важен как исторический этап: символ перехода от традиционной анимации к CGI. Большую роль играет ностальгия — многие люди, которые росли в 90-х, считают эту ленту частью своего детства. Новые поколения также любят его смотреть, поэтому вышло еще три части "Истории игрушек", а в 2026 году выйдет пятая.

