Їхній танець став культовим: що відомо про найпопулярніший фільм 1994 року
У 1994 році світ побачив стрічку з Умою Турман і Джоном Траволтою
Фільми 90-х відрізняються особливою атмосферою, після перегляду яких залишалась віра в добро і світле майбутнє. Окремі стрічки суттєво вплинули на розвиток світового кінематографа, а також зробили маловідомих акторів зірками.
У 1994 році на екрани вийшов художній фільм режисера Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". У стрічці йдеться про пару американських злочинців, які планують обікрасти касу закладу та відвідувачів. Кримінальний трилер передав історію гангстерів нетипово — сцени показували не за порядком, але вони є частиною єдиного сюжету.
Цікавим підходом у кіно стало те, що герої обговорювали бургери, масаж ніг і Біблію так само детально, як і вбивства. Тарантіно подав криваві сцени та розбірки з певною іронією, що також було доволі незвичним на той час.
Головні ролі зіграли Ума Турман і Джон Траволта, які стали шалено популярними після виходу стрічки. Особливо ефектним у фільмі був танець їхніх героїв — Вінсента Вега і Мії Воллес. Вони взяли участь у танцювальному конкурсі, виконавши просту імпровізацію.
Траволта був у чорному костюмі, а Турман — у білій сорочці та чорних штанах. Завдяки легкості, енергійності та флірту між героями ця сцена стала культовою. "Кримінальне чтиво" займає восьме місце у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. Стрічку відзначили премією "Оскар" за найкращий сценарій та Золотою пальмовою гілкою Каннського кінофестивалю.
