Їхній танець став культовим: що відомо про найпопулярніший фільм 1994 року

У 1994 році світ побачив стрічку з Умою Турман і Джоном Траволтою

Фільми 90-х відрізняються особливою атмосферою, після перегляду яких залишалась віра в добро і світле майбутнє. Окремі стрічки суттєво вплинули на розвиток світового кінематографа, а також зробили маловідомих акторів зірками.

У 1994 році на екрани вийшов художній фільм режисера Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". У стрічці йдеться про пару американських злочинців, які планують обікрасти касу закладу та відвідувачів. Кримінальний трилер передав історію гангстерів нетипово — сцени показували не за порядком, але вони є частиною єдиного сюжету.

Команда "Кримінального чтива" у Каннах, фото Getty Images

Цікавим підходом у кіно стало те, що герої обговорювали бургери, масаж ніг і Біблію так само детально, як і вбивства. Тарантіно подав криваві сцени та розбірки з певною іронією, що також було доволі незвичним на той час.

Головні ролі зіграли Ума Турман і Джон Траволта, які стали шалено популярними після виходу стрічки. Особливо ефектним у фільмі був танець їхніх героїв — Вінсента Вега і Мії Воллес. Вони взяли участь у танцювальному конкурсі, виконавши просту імпровізацію.

Ума Турман і Джон Траволта у фільмі "Кримінальне чтиво", фото Getty Images

Траволта був у чорному костюмі, а Турман — у білій сорочці та чорних штанах. Завдяки легкості, енергійності та флірту між героями ця сцена стала культовою. "Кримінальне чтиво" займає восьме місце у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. Стрічку відзначили премією "Оскар" за найкращий сценарій та Золотою пальмовою гілкою Каннського кінофестивалю.

Трейлер фільму "Кримінальне чтиво"

Раніше "Телеграф" розповідав, яка стрічка стала справжньою сенсацією у 1992 році. У ній зіграла Шерон Стоун.