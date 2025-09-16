Не "Титанік" і навіть не "Хрещений батько": який фільм називають найкращим в історії

Цей фільм вийшов у 1994 році і спочатку не був популярним

Понад 15 років ця кінострічка утримує перше місце у світовому рейтингу IMDb. У момент виходу вона не стала касовим хітом, але з часом перетворилася у символ віри у дружбу і справедливість. Саме ця драма визнана мільйонами глядачів найкращим фільмом в історії.

Так, офіційно звання чи титулу "найкращої кінострічки всіх часів" немає. Однак за версією рейтингу IMDb, який формують глядачі, лідером є фільм "Втеча з Шоушенка" режисера Френка Дарабонта.

Він має оцінку 9,3 з 10 і випереджає навіть "Хрещеного батька" та "Темного лицаря". Цей фільм перетворився з малопомітного прокатного проєкту на культову стрічку і символ надії та свободи.

Кінострічка вийшла у 1994 році і була екранізацією повісті Стівена Кінга "Рита Гейворт і втеча з Шоушенка". Головний герой — банкір Енді Дюфрейн, якого несправедливо засудили до довічного ув’язнення за вбивство дружини. У в’язниці він зміг вибудувати дружбу з Редом, також ув’язненим. Енді пройшов шлях від емоційної скутості до повної свободи і все ж зміг втекти із в’язниці.

Кадр з фільму "Втеча з Шоушенка". Фото: Getty Images

Варто зазначити, що спочатку картина не мала успіху в прокаті. Фільм заробив лише 16 млн, при тому, що його бюджет був близько 25. Однак згодом стрічка отримала статус культової і сім номінацій на "Оскар".

