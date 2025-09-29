Рус

Має милу назву, але може вкусити. Стережіться, якщо побачите цього павука (фото)

Марина Іщенко
Павук сидів на асфальті Новина оновлена 29 вересня 2025, 10:00
Павук сидів на асфальті. Фото Колаж "Телеграф"

Членистонога тварина нагадує божу корівку

Павук-ерезус, якого в народі називають "сонечком", з'явився в Україні наприкінці вересня. Членистоногу тварину помітили поруч з Дністровським каньйоном.

Відповідний допис з'явився у Facebook-спільноті "Комахи України". Дмитро Гойсан поділився фотографією незвичайного павука, який одразу привернув увагу користувачів мережі.

Як виглядав павук

На знімку видно невеликого павука з яскравим помаранчево-червоним головогрудями, прикрашеним характерним чорним візерунком, що нагадує чотири великі плями або "очі". Тіло павука контрастне — верхня частина яскраво-червона, а задня частина та ноги чорні з коричневими відтінками. Павук сидить на сірому кам'янистому ґрунті, демонструючи свою унікальну колористику, що справді може нагадувати сонечко або божу корівку.

Павук ерезус
Павук-ерезус. Фото - Дмитро Гойсан

У коментарях під публікацією користувачі швидко ідентифікували цю істоту як павука-ерезуса. Українка також пише, що її така тварина вкусила.

Що відомо про павука-ерезуса?

Павук-ерезус (Eresus sandaliatus або Eresus kollari) належить до родини павуків-ерезид. Самці справді вирізняються яскравим забарвленням — червоно-помаранчевим головогрудями з чорними плямами, тоді як самки мають скромніший темно-коричневий колір. Ці павуки мешкають у норах у ґрунті та полюють на комах.

Павук-еразус

Щодо небезпеки для людини — так, павук-ерезус дійсно може вкусити, якщо відчує загрозу або якщо його взяти в руки. Однак його укус не становить серйозної небезпеки для людей. Отрута призначена для полювання на дрібних комах і не є небезпечною для людини, хоча може викликати місцеву реакцію — почервоніння, легкий біль або свербіж у місці укусу, подібно до укусу бджоли. Серйозних наслідків для здоров'я не зафіксовано.

Павуки-ерезуси є корисними членами екосистеми, оскільки контролюють популяції комах, і не проявляють агресії без причини.

