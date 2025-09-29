Укр

Имеет милое название, но может укусить. Остерегайтесь, если увидите этого паука (фото)

Марина Ищенко
Новость обновлена 29 сентября 2025, 10:00
Фото Коллаж "Телеграф"

Членистоноге животное напоминает божью коровку

Паук-эрезус, которого в народе называют "солнышком", появился в Украине в конце сентября. Членистоногуе животное заметили рядом с Днестровским каньоном.

Соответствующее сообщение появилось в Facebook-сообществе "Насекомые Украины". Дмитрий Гойсан поделился фотографией необычного паука, сразу привлекшего внимание пользователей сети.

Как выглядел паук

На снимке видно небольшого паука с ярким оранжево-красным головогрудью, украшенным характерным черным узором, напоминающим четыре больших пятна или "глаза". Тело паука контрастное — верхняя часть алая, а задняя часть и ноги черные с коричневыми оттенками. Паук сидит на серой каменистой почве, демонстрируя свою уникальную колористику, которая действительно может напоминать солнышко или божью коровку.

Паук эрезус
Паук-ерезус. Фото — Дмитрий Гойсан

В комментариях под публикацией пользователи быстро идентифицировали это существо как паук-эрезус. Украинка также пишет, что ее такое животное укусило.

Что известно о пауке-эрезусе?

Паук-эрезус (Eresus sandaliatus или Eresus kollari) относится к семейству пауков-ерезид. Самцы действительно отличаются яркой окраской — красно-оранжевым головогрудями с черными пятнами, тогда как самки имеют более скромный темно-коричневый цвет. Эти пауки живут в норах в почве и охотятся на насекомых.

Паук-еразус

Что касается опасности для человека — да, паук-эрезус действительно может укусить, если почувствует угрозу или если его взять в руки. Однако его укус не представляет серьезной опасности для людей. Яд предназначен для охоты на мелких насекомых и не опасен для человека, хотя может вызвать местную реакцию — покраснение, легкую боль или зуд в месте укуса, подобно укусу пчелы. Серьезные последствия для здоровья не зафиксированы.

Пауки-эрезусы являются полезными членами экосистемы, поскольку контролируют популяцию насекомых и не проявляют агрессию без причины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине заметили крупное гламурное насекомое.

