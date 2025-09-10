Схожа на маленького пітона. В Україні водиться комаха, яка вражає своїм видом
На території України виявили незвичайну личинку комахи, що вражає своєю здатністю імітувати зовнішність небезпечної рептилії
Гусінь незвичного забарвлення помітили в Україні. Вона сиділа у листі майже непомітною, а її забарвлення схоже на змію.
Відповідні фото з'явились у Facebook-спільноті "Комахи України". Жінка показала фото гусені.
У коментарях їй відповіли, що це псевдогусінь пільщика Tenthredo vespa.
Що цікаво, гусінь своїм зовнішнім виглядом нагадує маленького пітона. Її тіло вкрите світло-сірими та коричневими плямами, які створюють візерунок, надзвичайно схожий на змію.
Що це за гусінь
Tenthredo vespa — це вид пільщиків з родини справжніх пільщиків (Tenthredinidae). Попри назву "псевдогусінь", це насправді личинка пільщика, а не метелика. Пільщики належать до перетинчастокрилих комах, як бджоли та оси.
Ця незвичайна личинка має кілька цікавих особливостей. Світло-сіре тіло з темно-коричневими плямами імітує змію, що лякає потенційних хижаків. Це яскравий приклад мімікрії в природі.
Коли їй загрожує небезпека, псевдогусінь може приймати пози, що ще більше нагадують змію — підіймати передню частину тіла та розширювати її, або скручуватись у клубок.
Зустрічається в Європі, зокрема й в Україні. Живиться листям різних рослин, переважно берези. Дорослі личинки досягають 2-3 см у довжину.
