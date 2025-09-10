Схожа на маленького пітона. В Україні водиться комаха, яка вражає своїм видом

На території України виявили незвичайну личинку комахи, що вражає своєю здатністю імітувати зовнішність небезпечної рептилії

Гусінь незвичного забарвлення помітили в Україні. Вона сиділа у листі майже непомітною, а її забарвлення схоже на змію.

Відповідні фото з'явились у Facebook-спільноті "Комахи України". Жінка показала фото гусені.

У коментарях їй відповіли, що це псевдогусінь пільщика Tenthredo vespa.

Що цікаво, гусінь своїм зовнішнім виглядом нагадує маленького пітона. Її тіло вкрите світло-сірими та коричневими плямами, які створюють візерунок, надзвичайно схожий на змію.

Гусінь Tenthredo vespa

Гусінь Tenthredo vespa схожа на пітона

Як виглядадає гусінь Tenthredo vespa

Що це за гусінь

Tenthredo vespa — це вид пільщиків з родини справжніх пільщиків (Tenthredinidae). Попри назву "псевдогусінь", це насправді личинка пільщика, а не метелика. Пільщики належать до перетинчастокрилих комах, як бджоли та оси.

Ця незвичайна личинка має кілька цікавих особливостей. Світло-сіре тіло з темно-коричневими плямами імітує змію, що лякає потенційних хижаків. Це яскравий приклад мімікрії в природі.

Коли їй загрожує небезпека, псевдогусінь може приймати пози, що ще більше нагадують змію — підіймати передню частину тіла та розширювати її, або скручуватись у клубок.

Зустрічається в Європі, зокрема й в Україні. Живиться листям різних рослин, переважно берези. Дорослі личинки досягають 2-3 см у довжину.

Раніше "Телеграф" писав, що на Рівненщині помітили найбарвистішу пташку України.