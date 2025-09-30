Рус

На Одещині зацвіла рослина з часів динозаврів: що за квітка прикрасила водойми парку (фото)

Марина Бондаренко
Одеську область "потішила" червонокнижна квітка болотниця щитолиста
Одеську область "потішила" червонокнижна квітка болотниця щитолиста. Фото Колаж "Телеграфу"

Рослина епохи динозаврів, болотниця щитолиста, зацвіла на Одещині в національному парку "Нижньодністровський"

Природа України зберігає чимало унікальних видів рослин, які вражають своєю історією та красою. Одним із таких див стала болотниця щитолиста — квітка, що дійшла до нас із часів динозаврів і нині квітне на території національного парку в Одеській області.

На території національного парку "Нижньодністровський", що на Одещині, побачили, як росте червонокнижна квітка болотниця щитолиста. Як написав користувач Facebook на своїй сторінці, цей вид зберігся ще з часів, коли на Землі були динозаври.

Для довідки

Це яскраво-жовта квітка з пелюстками, що нагадують сніжинки, і виглядає вона особливо ефектно на тлі зелених круглих листків, схожих на маленькі латаття.

Рослина зустрічається переважно в стоячих або повільних водоймах Європи та Азії, утворюючи мальовничі жовті килими на поверхні річок, озер чи ставків.

Квітне болотниця з червня до вересня, тож побачити її у природному середовищі можна лише влітку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній з областей України знайшли рідкісну квітку. Для неї навіть створили охоронну зону.

