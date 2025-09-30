На Одещині зацвіла рослина з часів динозаврів: що за квітка прикрасила водойми парку (фото)

Рослина епохи динозаврів, болотниця щитолиста, зацвіла на Одещині в національному парку "Нижньодністровський"

Природа України зберігає чимало унікальних видів рослин, які вражають своєю історією та красою. Одним із таких див стала болотниця щитолиста — квітка, що дійшла до нас із часів динозаврів і нині квітне на території національного парку в Одеській області.

На території національного парку "Нижньодністровський", що на Одещині, побачили, як росте червонокнижна квітка болотниця щитолиста. Як написав користувач Facebook на своїй сторінці, цей вид зберігся ще з часів, коли на Землі були динозаври.

Для довідки

Це яскраво-жовта квітка з пелюстками, що нагадують сніжинки, і виглядає вона особливо ефектно на тлі зелених круглих листків, схожих на маленькі латаття.

Рослина зустрічається переважно в стоячих або повільних водоймах Європи та Азії, утворюючи мальовничі жовті килими на поверхні річок, озер чи ставків.

Квітне болотниця з червня до вересня, тож побачити її у природному середовищі можна лише влітку.

