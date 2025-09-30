В Одесской области зацвело растение со времен динозавров: что за цветок украсил водоемы парка (фото)

Растение эпохи динозавров, болотноцветник щитолистный, зацвел в Одесской области в национальном парке "Нижнеднестровский"

Природа Украины хранит немало уникальных видов растений, поражающих своей историей и красотой. Одним из таких чудес стал болотноцветник щитолистный — цветок, дошедший до нас со времен динозавров и ныне цветущий на территории национального парка в Одесской области.

На территории национального парка "Нижнеднестровский", что в Одесской области, увидели, как растет краснокнижный цветок болотноцветник щитолистный. Как написал пользователь Facebook на своей странице, этот вид сохранился еще со времен, когда на Земле были динозавры.

Для справки

Это ярко-желтый цветок с лепестками, напоминающими снежинки, и выглядит он особенно эффектно на фоне зеленых круглых листьев, похожих на маленькие кувшинки.

Растение встречается преимущественно в стоячих или медленных водоемах Европы и Азии, образуя живописные желтые ковры на поверхности рек, озер или прудов.

Цветет болотноцветник с июня по сентябрь, поэтому увидеть его в естественной среде можно только летом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в одной из областей Украины нашли редкий цветок. Для нее даже создали охранную зону.