Рідкісну квітку знайшли в одній з областей України: для неї навіть створили охоронну зону (фото)

На теренах Хмельниччини виявили зозульку травневу — рідкісну рослину з родини орхідей

Природа України зберігає чимало унікальних рослин, серед яких — рідкісні представники родини орхідних. Одну з таких квіток, зозульку травневу, виявили у Ше­пе­тівсь­ко­му районі Хмельницької області.

У Хмельницькій області зафіксували рідкісну квітку — зозульку травневу. Її побачили у межах Климентовецкого лісництва Шепетівського надлісництва філії "Подільський лісовий офіс". Відтепер на території Михайлюцької сільської громади вже створено першу охоронну зону для збереження цього виду, як написали у "День за днем".

Який вигляд має квітка

Зозулька травнева, відома також як пальчатокорінник травневий, належить до родини орхідних. Її можна зустріти в регіональному ландшафтному парку "Мальованка" та на його околицях.

Орхідея має струнке стебло заввишки 20–60 см із довгими вузькими листками. Її головна окраса — суцвіття з дрібних пурпурових або рожево-фіолетових квітів, зібраних у щільний колос. На пелюстках помітні темніші візерунки. Завдяки такому яскравому вигляду зозульку легко впізнати серед інших лісових квітів.

Найчастіше зозулька росте у вологих узліссях, соснових і смерекових лісах, на мохових болотах, вологих луках та галявинах.

