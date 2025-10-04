Справжні росіяни: що за птахи раз на кілька років влаштовують нашестя в Україну

Інвазію цих птахів в Україну викликають голод та морози в Росії

В Україні є інвазійні види птахів, які регулярно прилітають з інших країн. До таких видів відноситься кедрівка.

Що потрібно знати:

Кедрівка гніздиться в Карпатах і трохи на Поліссі, але буває інвазійним видом птахів в Україні

Кедрівки з-за кордону масово прилітають в Україну раз на кілька років

Інвазія кедрівок часто обумовлена важкими умовами в їх звичних місцях проживання

Такі види птахів з’являються в Україні раз на кілька років. Про це розповів "Телеграфу" орнітолог Василь Костюшин.

"Кедрівка, з одного боку, гніздиться у нас у Карпатах і трішки на Поліссі. Але бувають роки, коли вони восени та взимку приходять і затримуються до весни, іноді навесні довго. Їх починають помічати відразу в десятках місць по всій Україні. І це така різко зросла кількість птахів, це явно не наші", — розповів орнітолог.

За його словами, це відбувається, коли у звичному місці їхнього проживання щось трапляється, виникають важкі умови. Наприклад, у тайговій місцевості в європейській частині Росії аномальна зима з сильними морозами.

"Приперли морози, немає нічого. Ось вони пішли кочувати. Але оскільки це кочівлі не щорічні, то їх називають інвазійними", — пояснив Костюшин.

Він додав, що кедрівки масово з’являються в Україні раз на кілька років. У такі роки їх можна побачити не лише у Поліссі та Карпатах, де вони зазвичай мешкають, а й у Київському регіоні.

Інфографіка факти про кедрівку

