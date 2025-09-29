Чому у містах часто зустрічаються голуби без лапи: орнітолог вказав на причини

Близькість птахів до людей відграє не останню роль

В України проживає досить багато голубів, однак серед них є і травмовані птахи. Адже на вулиці можна побачити голубів без лапи чи пальців. У багатьох виникає питання: чому так стається.

Що треба знати:

Голуби втрачають кінцівки через хвороби

Ворони теж бувають без лап і пальців

Близькість птахів до людей сприяє поширенню хвороб

Як розповів "Телеграфу" орнітолог Василь Костюшин, відсутність лап у голубів не повʼязана з людським волоссям як часто думають. Адже дехто вважає, що лапки птахів заплутуються у волоссі і поступово відмирають, але це не так.

Адже насправді більшість хвороб голубів викликають такі зміни, йдеться саме про грибкові патології. Тобто грибок уражує лапу, яка поступово зазнає незворотних змін і відмирає. Поширенню цього грибку сприяє і сама популяція птахів, і умови в яких вони живуть. Адже близькість до людей сприяє поширенню певних хвороб.

Голуби

Костюшин наголосив, що й інші птахи втрачають кінцівки, але з голубами це помітніше. До прикладу, ворони також мешкають близько до людей, хоча й контактують ніби менше з ними. Однак насправді ворони мають трошки іншу структуру зграї. Ворони зазвичай збираються не в такі великі групи, як голуби.

Орнітолог пояснює, що ворони хоч і живуть близько до людей, але контактують з ними менше у порівнянні з голубами. Тому деякі хвороби у голубів набувають ширшого поширення та можуть викликати зміни. Хоча ворони без лап чи пальців також зустрічаються.

Раніше "Телеграф" розповідав, від чого найбільше гинуть перелітні птахи.