Настоящие россияне: что за птицы раз в несколько лет устраивают нашествие в Украину

Инвазию этих птиц в Украину вызывают голод и морозы в России

В Украине есть инвазионные виды птиц, которые регулярно прилетают из других стран. К таким видам относится кедровка.

Что нужно знать:

Кедровка гнездится в Карпатах и немного в Полесье, но бывает и инвазионным видом птиц в Украине

Кедровки из-за границы массово прилетают в Украину раз в несколько лет

Инвазия кедровок часто обусловлена тяжелыми условиями в их привычных местах обитания

Такие виды птиц появляются в Украине раз в несколько лет. Об этом рассказал "Телеграфу" орнитолог Василий Костюшин.

"Кедровка, с одной стороны, гнездится у нас в Карпатах и немножко в Полесье. Но бывают годы, когда они осенью и зимой приходят и задерживаются до весны, иногда весной долго. Их начинают отмечать сразу в десятках мест по всей Украине. И это такое резко возросшее количество птиц, это явно не наши", – рассказал орнитолог.

По его словам, это происходит, когда в привычном месте их обитания что-нибудь случается, возникают тяжелые условия. Например, в таёжной местности в европейской часть России аномальная зима с сильными морозами.

"Припёрли морозы, есть нечего. Вот они пошли кочевать. Но поскольку это кочёвки не ежегодные, то их называют инвазионными", – пояснил Костюшин.

Он добавил, что кедровки массово появляются в Украине раз в несколько лет. В такие годы их можно увидеть не только в Полесье и Карпатах, где они обычно живут, но и в Киевском регионе.

Инфографика факты о кедровках

