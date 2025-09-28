Не хижаки: орнітолог розповів, від чого найбільше гинуть перелітні птахи

Навіть в Африці може бути небезпека

Птахи, які долають тисячі кілометрів під час міграції, часто гинуть через несприятливі погодні умови. Це стається, як на шляху перельоту, так і вже у місцях зимівлі.

Що варто знати:

Птахи масово гинуть через несприятливі погодні умови

Небезпечними є перельоти над великими водними просторами

Після успішної міграції птахів чекають нові загрози в Африці

Орнітолог Василь Костюшин розповів "Телеграфу", що головними причинами масової загибелі можуть стати сильні вітри, дощі, а також небезпечні аномалії погоди в Африці, наприклад, посухи.

Сильні вітри та зливи становлять смертельну загрозу під час перельоту, особливо над великими водними просторами.

"Птахи, які летять через Чорне або Середземне море, можуть загинути, якщо на їхньому шляху сильні вітри і дощі", — пояснив Костюшин. Василь Косюшин

Він навів приклад з власного досвіду: під час конференції в заповіднику "Асканія-Нова" через похолодання та сильний вітер на Сиваші ластівкам за дамбою довелося ховатися просто на землі, адже не було сил літати.

Перелітні птахи

Якщо в таку погоду літаєш — корму не знайдеш, а енергію витрачаєш. У них просто не було сил літати далі, Орнітолог Василь Костюшин

Експерт наголошує, що небезпека для птахів чатує навіть після успішного перельоту.

Ти летів, все чудово, погода гарна і прилетів в Африку. А там раптом — і якась аномалія, засуха чи зустрічний суховій, зазначив Василь Костюшин.

За його словами, за останні 20 років в Україну чотири-п'ять разів вторгалися суховії з Африки. Крім погодних умов під час переліту, птахам загрожують аномалії на місцях зимівлі — засухи або надмірні опади протягом сезону.

Серед інших загроз експерт називає поступову трансформацію та знищення біотопів, корисних для зимівлі птахів, а також полювання хижаків та місцевого населення.

