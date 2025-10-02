Їх приліт тримали в таємниці. Які екзотичні птахи поселились в Україні нещодавно (фото)

Пару років назад вони дали перше потомство в Україні

В Україні є чимало перелітних та постійних птахів, які адаптуються до нових умов існування. Але трапляються досить рідкісні види, серед них — рожевий фламінго.

Що треба знати:

В Україні можна зустріти навіть екзотичних птахів

Які рідкісні птахи водяться у Тузлівських лиманах Одеської області

Чому про приліт фламінго в Україну мало що відомо

Орнітолог Василь Костюшин розповів "Телеграфу" про нетипові види пернатих для України. За його словами, вони прилітають до нас з інших континентів.

Так, є навіть випадки, які дивували не простих людей, а й орнітологів. Одним з таких стала міграція рожевих фламінго. Орнітолог каже, що зазвичай вони долітають до Туреччини і там перебувають певну частину часу. Однак кілька років назад рожеві фламінго залетіли просто в Україну.

Тоді їх побачили в Тузлівських лиманах, Одеська область, і ретельного охороняли. Орнітологи намагались захистити птахів від туристів, аби вони закріпились в цьому ареалі. Аби наступного року вони знову могли повернутись до України.

"З таких яскравих прикладів пригадую рожевого фламінго у Тузлівських лиманах. Орнітологи тримали це в таємниці, аби люди не наполохали птахів", — розповідає Костюшин.

Фламінго в Україні

Він додає, що більше таких залітних птахів в Великій Британії та схожих країнах, адже зграї мігрують з США через Тихий океан та Атлантику. До того ж клімат в тих регіонах не таких суровий, як іноді буває в Україні.

Зауважимо, що залітні птахи – це птахи, які прилітають у певну місцевість у незвичний для свого виду час, не пов'язаний із сезонними міграціями чи розмноженням.

Рожеві фламінго в Україні

Фламінго, які прилетіли у Тузлівські лимани, у 2023 році вперше успішно вивели потомство. Проте у 2024 та 2025 роках через війну не змогли завершити цей процес, попри намагання утворити гніздові колонії. Однак наразі близько 1500 дорослих птахів продовжують жити в парку.

Рожеві фламінго у Тузлівських лиманах

