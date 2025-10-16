З Днем шефа 2025! Найкращі листівки та картинки для привітань

Привітайте свого керівника з його професійним святом

Цього четверга в Україні та у всьому світі святкується День шефа або День боса. Професійне свято керівників усіх ланок відзначається щороку 16 жовтня.

Цього дня працівники мають можливість висловити подяку своєму керівнику або керівниці. Робота шефа зовсім нелегка, як це прийнято вважати. Це величезна відповідальність, постійні понаднормові та безсонні ночі.

"Телеграф" пропонує привітати свого начальника, і зовсім не має значення, чоловік це чи жінка — перш за все, це людина, у підпорядкуванні якої перебуває не один співробітник. Спеціально для цього дня ми підготували найкращі листівки та вітальні картинки до Дня шефа 16 жовтня.

З Днем шефа 2025 – листівки з віршами

