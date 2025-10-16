С Днем шефа 2025! Лучшие открытки и картинки для поздравлений

Поздравьте своего руководителя с его профессиональным праздником

В этот четверг в Украине и во всем мире празднуется День шефа или День босса. Профессиональный праздник руководителей всех звеньев отмечается ежегодно 16 октября.

В этот день у работников есть возможность выразить благодарность своему руководителю или руководительнице. Важно отметить, что работа шефа совсем нелегка, как это принято считать. Это огромная ответственность, постоянные сверхурочные и бессонные ночи.

"Телеграф" предлагает поздравить своего начальника, и совсем неважно, мужчина это или женщина — прежде всего, это человек, в подчинении которого находится не один сотрудник. Специально для этого дня мы подготовили самые лучшие открытки и поздравительные картинки ко Дню шефа 16 октября.

С Днем шефа 2025 — открытки со стихами

