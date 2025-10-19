"Цинобровий": лише одиниці знають, який колір так називається українською мовою

Навіть не кожен художник дасть правильну відповідь

Багато людей, які тільки переходять на українську мову, повною мірою не усвідомлюють, наскільки багатогранна і сильна ця мова, — через поверхневу схожість з російською, справді може скластися враження, що в українській мові немає нічого складного, але це не так. Наприклад, є цілий список різних кольорів, які кожен відразу розгадає.

Зокрема, йдеться про "цинобровий" колір, — відтінок червоного та помаранчевого кольорів, який спочатку отримували з мінералу під назвою "цинобра". Російською цей же мінерал і колір називають "кіновар". В англійській мові цей колір називається "Vermilion" або "Cinnabar", а його шістнадцятковий код — #E34234.

Для тих, хто близький до культури, подорожей та історії, цей колір знайомий тим, що широко використовувався за часів Стародавнього Риму, живопису епохи Відродження та китайського гончарства.

Ось наприклад, як виглядає мінерал "цинобра" і відповідний колір в архітектурі:

