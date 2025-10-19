"Цинобровый": лишь единицы знают, какой цвет так называется в украинском языке

Даже не каждый художник даст правильный ответ

Многие люди, которые только переходят на украинский язык, в полной мере не осознают, насколько многогранный и сильный это язык, — из-за поверхностной схожести с русским языком, действительно может сложиться впечатление, что в украинском языке нет ничего сложного, но это не так. К примеру, есть целый список разных цветов, которые не каждый сразу разгадает.

В частности, речь идет о "цинобровом" цвете, — оттенке красного и оранжевого цветов, который изначально получали из минерала под названием "цинобра". В русском этот же минерал и цвет называются "киноварь". В английском языке этот же цвет называется "Vermilion" или "Cinnabar", а его шестнадцатеричный код — #E34234.

Для тех, кто близок к культуре, путешествиям и истории, этот цвет знаком тем, что широко использовался во времена Древнего Рима, в живописи эпохи Возрождения и китайском гончарстве.

Вот к примеру, как выглядит минерал "цинобра" и соответствующий цвет в архитектуре:

